Янаул, Башкирия, , 11:35 — REGNUM Бывшего главу г. Янаула осудили за превышение должностных полномочий в Башкирии. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба Янаульского районного суда Башкирии.

По версии следствия, ранее обвиняемый занимал должность главы администрации органа местного самоуправления. В 2012 году, зная о том, что гражданин и члены его семьи не признаны нуждающимися в жилом помещении, он незаконно вынес постановление, на основании которого квартира, которая ранее была предоставлена гражданам по договору социального найма жилого помещения, передавалось в собственность этих граждан. Это привело к утрате муниципального имущества на сумму 1,4 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий. Суд признал обвиняемого виновным и оштрафовал его на 50 тысяч рублей.

На основании постановления Госдумы РФ об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, суд освободил подсудимого от этого наказания. Кроме этого, с подсудимого суд взыскал в доход бюджета г. Янаула в счет возмещения материального ущерба 1,42 млн рублей.

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