Вашингтон, , 11:28 — REGNUM Во время Тhe Game Awards 2020 зрителям показали игровой процесс Warhammer 40K: Darktide. Трансляция церемонии прошла 11 декабря на YouTube-канале премии.

Стоит отметить, что это первое видео с геймплеем будущей игры, которое разработчики из решили показать поклонникам вселенной Warhammer 40K. Издание Screen Rant отметило, что в трейлере «есть на что посмотреть», даже при том, что в ролике не показаны космодесантники.

Warhammer 40K: Darktide впервые анонсировали во время одной из трансляций Xbox Games Showcase, которые прошли в 2020 году. Созданием игры занимается студия Fatshark.

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