Волгоград, , 11:43 — REGNUM В Волгоградской области 11 декабря выявлены 264 носителя коронавируса, что на шесть больше показателя предыдущих суток и является новым рекордным значением. Выздоровели 260 человек, в больницах скончались шесть пациентов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

Общее количество выявленных носителей инфекции в Волгоградской области достигло 29 тыс. 939. Завершили лечение выздоровлением 28 тыс. 958 человек. За минувшие сутки зарегистрировано шесть летальных исходов, всего от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 359 пациентов.

В волгоградские стационары госпитализированы 5991 взрослый и 54 ребёнка, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 622 пациента.