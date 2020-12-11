Москва, , 11:22 — REGNUM Граждане РФ могут в любое время проверить правильность начисления им пенсий. Для этого на портале госуслуг можно заказать выписку, в которой будут содержаться сведения о страховом стаже, заработке и страховым взносам. Об этом 11 ноября сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

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«Для того чтобы быть уверенным в том, что размер будущей пенсии будет установлен корректно, все граждане могут превентивно следить за сведениями о страховом стаже, заработке, страховыми взносами, учтенными территориальным органом ПФР в индивидуальном лицевом счете», — пояснили в ПФР.

Ели пенсионер обнаружил ошибки в его индивидуальном лицевом счёте, ему следует подать заявление на портале госуслуг об исправлении неверно указанных сведений, прикрепив соответствующие подтверждающие документы.

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«Территориальный орган ПФР рассмотрит их, а при необходимости сможет провести дополнительную проверку достоверности сведений, содержащихся в документах», — рассказали в пенсионном фонде.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, средний размер назначенных пенсий в России в октябре 2020 года увеличился на 5,8% в годовом выражении и составил 15 026 рублей.

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