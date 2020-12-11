Пенза, , 11:59 — REGNUM Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 11 декабря провел встречу с председателем регионального отделения общероссийской организации «Союз женщин России» Ольгой Чистяковой. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства области.

Во время их беседы зашла речь о возобновлении благотворительной акции по обеспечению горячим питанием медперсонала, работающего в «красных зонах» пензенских больниц. «Это весомый вклад в борьбу с распространением коронавируса», — отметил Белозерцев и поблагодарил председателя организации и ее коллег за оперативное и своевременное участие.

Также губернатор попросил региональное отделение «Союза женщин России» активизировать работу по профилактике абортов и продумать возможность реализации проекта по борьбе с домашним насилием. По мнению Белозерцева, представители власти и общественные организации должны объединиться в решении бытовых трудностей и проблем, с которыми сталкиваются женщины. Для этого предлагается создать кризисные центры, где пострадавшие от домашнего насилия смогли бы укрыться. Как вариант, заключить договоры с гостиницами и организовать работу психологов. Возможно, даже потребуется принять областную программу с выделением средств из местного бюджета. «Продумайте, как будет лучше», — добавил глава области.

ИА REGNUM напоминает, в 2019 году 385 жительниц Пензенской области отказались прерывать беременность и встали на учет в женские консультации. И это результат работы медицинских работников, психологов и представителей районных администраций, которые помогли принять решение будущим мамам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

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