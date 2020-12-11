Киев, , 11:21 — REGNUM За истекшие сутки на Украине было выявлено 13 514 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 декабря свидетельствуют данные на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 достигло 872 228.

Кроме того, уточняется, что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 285 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов стало составлять 14 775.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в стране от нового заболевания вылечились 480 348 человек.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине был выявлен 13 371 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом.