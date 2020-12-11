Тула, , 11:18 — REGNUM Новый современный корпус возводится на базе Красивского дома для пожилых «Забота» в Тульской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона 11 декабря. Строительство ведется в рамках национального проекта «Демография», стоимость объекта составляет около 1,5 млрд рублей.

В Тульской области строится новый корпус Красивского дома для пожилых Управление пресс-службы правительства Тульской области

«В новом корпусе будет создано 240 мест для комфортного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в условиях, отвечающих современным требованиям и максимально приближенных к домашним. Такую задачу поставил перед нами губернатор Алексей Дюмин в своем Послании», — отметил министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов.

Проект, направленный на внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, позднее вошедший в национальный проект «Демография», в Тульской области реализуется с 2018 года, его цель — создание достойных условий для жизни людей старшего поколения, формирование условий для их активного долголетия.

Как сообщил Андрей Филиппов, при поддержке губернатора в Тульской области ведется системная работа по повышению качества предоставления социальных услуг старшему поколению. На базе учреждений социального обслуживания открыто девять полустационарных социально-реабилитационных отделений для граждан пожилого возраста и инвалидов (200 мест) — в Алексине, Богородицке, Веневе, Ефремове, Кимовске, Новомосковске, Туле, Суворове и Щекино. Для обслуживания маломобильных граждан, граждан со старческой астенией и когнитивными нарушениями в них оборудовано 95 мест. В 2019—2020 годах за счет средств федерального бюджета в полустационары приобретены мебель и реабилитационное оборудование.