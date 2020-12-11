Якутск, , 11:17 — REGNUM В Якутии в ближайшие дни на северо-востоке и севере республики похолодает до — 58 градусов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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В Якутске 12 декабря осадков не ожидается. При слабом ветре температура воздуха ночью составит — 43… — 45 °C, днём — 41… — 43 °C.

По прогнозам на 13 и 14 декабря, в республике будет морозная погода с туманами. На большей части Якутии температура воздуха ночью будет от — 43 до — 50 °C, днём — от — 43 до — 48 °C. На севере и северо-востоке ночью похолодает до — 58 °C, днём температура воздуха составит — 50 … — 55 °C. Небольшой снег возможен на северо-западе и в районах Арктического побережья. В этих районах будет немного теплее — днём от — 33 до — 38 °C, ночью от — 39 до — 44 °C.

В Якутии при низких температурах воздуха для школьников объявляются актированные дни. Начальные классы не обучаются при — 45 °C без ветра, при — 44 °C с ветром от 1 м/с, при — 43 °C с ветром от 2 м/с, при — 42 °C с ветром от 3 до 5 м/с. По аналогичной схеме отменяются занятия для учащихся с 1 по 8 классы начиная с температуры воздуха от — 48 °C при безветрии.

«При температуре наружного воздуха без ветра — 50 °C учебные занятия будут отменены для всех школьников с 1 по 11 (12) классы», — уточнили в мэрии Якутска.

Как сообщало ИА REGNUM, в самом холодном месте земли — в Оймяконском районе Якутии — 5 декабря в 120 км от села Томтор полиция обнаружила автомобиль с повреждённым радиатором. В машине находились двое мужчин, один из них оказался мёртвым.