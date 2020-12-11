Челябинск, , 11:17 — REGNUM В Челябинске малообеспеченные граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию и бездомные имеют возможность бесплатно получать горячее питание. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Кормёжка населения проводится по муниципальной программе под названием «Социальная поддержка населения города Челябинска». Точки организованы во всех районах города.

Каждый день горячее питание получают 425 граждан, среди которых 170 бездомных. Кроме того, четыре раза в неделю 40 бомжей обеспечиваются им при участии общественников.