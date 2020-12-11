Москва, , 11:17 — REGNUM Последнего главу Минобороны СССР, маршала авиации Евгения Шапошникова похоронили 11 декабря на Троекуровском кладбище. Об этом 11 декабря сообщает ТАСС.

При этом 8 декабря стало известно, что Шапошников скончался в возрасте 78-и лет, причиной его смерти стал COVID-19.

Отметим, Евгений Шапошников родился 3 февраля 1942 года на хуторе Большой Лог Аксайского района Ростовской области, окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков им. С. И. Грицевца, затем Военно-воздушную академию им. Ю. А. Гагарина, а в 1984 году — Военную академию Генштаба Вооруженных сил СССР. С 23 августа по 26 декабря 1991 года находился на посту министра обороны СССР, с 1992 по 1993 год занимал должность главкома Объединенными вооруженными силами СНГ.