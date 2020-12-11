Москва, , 11:13 — REGNUM В России выросло число планирующих переехать из малых городов граждан, сообщает РБК со ссылкой на опрос, проведенный «Высшей школой экономики».

Так, на сегодняшний день сменить место жительства хотят 42% опрошенных, тогда как в 2016 году их доля составляла 28%.

Отмечается, что большинство (87%) жителей малых городов разочарованы уровнем образования. Кроме того, 39% жителей уверены, что в крупных городах они смогут устроиться на достойную работу.

При этом только 21% опрошенных довольны своим городом. По сравнению с 2016 годом их число сократилось на 22%.

Опрос, в котором приняли участие 6 тыс. респондентов в возрасте от 15 до 72 лет, был проведен в 59 регионах России. Исследование проводилось методом личного интервью с 11 сентября по 5 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу рекрутингового агентства Superjob.ru, ничем хорошим на запомнился уходящий 2020 год 41% жителям России. Чаще негативно высказались о нём мужчины, чем женщины — 45% против 38%.

Нашли положительные моменты в непростом 2020 году 53% участников опроса. Среди позитивных событий: успехи в работе или учебе (7%), путешествия и отдых (6%), пополнение в семье (5%), отсутствие болезней (5%).

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