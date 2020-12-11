Санкт-Петербург, , 11:15 — REGNUM В Петербурге за последние сутки от COVID-19 скончалось 69 человек. Это на десять человек меньше, чем днем ранее, сообщает 11 декабря федеральный оперативный штаб. Первое место по суточной смертности Северная столица на этот раз уступила Москве.

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Всего в городе на Неве за время пандемии официально подтвердили 6178 смертей от COVID-19. Причем власти признавали, что в статистику не вошли летальные исходы от других заболеваний, развившихся на фоне коронавируса.

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Так, накануне стало известно, что ноябрь 2020 года стал самым «смертельным» месяцем в истории Петербурга за последние 10 лет: он унес жизни 6829 человек, что на 2159 человек, или на 46% больше, чем в ноябре 2019 года.

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Добавим, в России за сутки зафиксировали 613 летальных случаев COVID-19. За весь период по стране погибло 45 893 человека.

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