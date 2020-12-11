Псков, , 11:19 — REGNUM В Псковской области выявили новый очаг коронавирусной инфекции — в Новоржевской средней школе. COVID-19 выявлен у пяти сотрудников образовательного учреждения. Школа со вторника находилась на карантине по ОРВИ, все дети переведены на дистанционный режим обучения. Об этом 11 декабря сообщили в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

Также ещё четыре новых случая добавилось в очаге в хирургическом отделении Порховской межрайонной больницы и один случай — в Псково-Печерском монастыре.

«Такого напряжения, как сейчас, система здравоохранения никогда не испытывала. Для помощи псковичам в город прибыли девять медиков из Санкт-Петербурга. Врачи будут стационарно принимать пациентов и выезжать на вызовы», — отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

С начала пандемии в регионе выявлено 15 945 зараженных, в том числе 330 — за прошедшие сутки. К слову, это на три инфицированных больше, чем сутками ранее. Выздоровели 7793 человека, в том числе 236 за сутки. Умер от COVID-19 — 81 пациент, в том числе за прошедшие сутки зарегистрирована еще один летальный исход.

Читайте ранее в этом сюжете: В Псково-Печерском монастыре нашли очаг коронавируса

Читайте развитие сюжета: В Псковскую область доставили 300 доз вакцины от коронавируса