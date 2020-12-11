Москва, , 11:09 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 7215 случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 декабря сообщили в оперативном штабе столицы.

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Это на 430 случаев заражения больше, чем сутками ранее, когда выявили 6730 случаев.

Москва занимает первое место среди российских регионов по суточному приросту носителей коронавируса. За столицей следуют Санкт-Петербург (3779) и Московская область (1370).

Всего в Москве за время пандемии выявили более 679 тыс. заражённых коронавирусом.