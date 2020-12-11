Вашингтон, , 11:08 — REGNUM Разработчики Call of Duty: Black Ops Cold War выпустили трейлер первого сезона игры, а также её многопользовательской составляющей в Warzone. Видео было показано 11 декабря во время трансляции церемонии вручения премии The Game Awards 2020.

Старт первого сезона Black Ops Cold War запланирован на 16 декабря 2020 года. В ролике создатели игры показали различные моменты геймплея, а также интересные поклонникам серии кинематографические фрагменты.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что во время трансляции церемонии вручения премии The Game Awards 2020 студия BioWare показала первый трейлер будущей ролевой игры Dragon Age 4. Разработчики дали понять, что пока они не придумали проекту официальное название.

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