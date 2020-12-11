Челябинск, , 11:08 — REGNUM В Челябинске закончено обустройство пешеходного подземного перехода на Свердловском тракте. Работы были начаты ещё в 2011 году, сообщает пресс-служба мэрии.

Объект расположен возле Челябинского завода тракторных трансмиссий. Работы начались девять лет назад в рамках контракта по строительству развязки в районе Комсомольского и Свердловского проспектов, а также улицы Новомеханической. В 2020 году там покрасили металлические поверхности и уложили 1700 кв. метров поликарбоната. Кроме того, было выполнено асфальтирование, а также рабочие установили 26 светильников.

Всего в 2020 году на территории города оборудовали 14 наземных пешеходных переходов, а также 15 светофоров. Кроме того, только в центре Челябинска отремонтировали 21 улицу.