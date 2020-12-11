Санкт-Петербург, , 11:10 — REGNUM В Петербурге продолжается рост заболеваемости COVID-19, который после мощного всплеска существенно замедлился начиная с 26 ноября, образовав подобие так называемого плато. Как сообщает 11 декабря оперативный штаб, за последние сутки коронавирус в городе нашли у 3779 человек.

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Это всего на пять случаев больше, чем днем ранее, и лишь на 47% меньше, чем в Москве, с учетом более чем двукратной разницы в населении в пользу столицы.

Всего в Петербурге за время пандемии подтвердили 166 942 случая заражения. Выздоровели за это же время 94 188 граждан, включая 2380 выписанных за последние сутки.

В России за сутки коронавирус обнаружили у 28 585 человек в 84 регионах, общее число инфицированных достигло 2 597 711 человек.

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