Донецк, , 11:08 — REGNUM За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) был выявлен 151 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 11 декабря сообщает минздрав ДНР на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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"Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 10 декабря проведено 533 исследования, из них выявлено 127 случаев (заражения коронавирусом) <…> и у 24 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике достигло 12 196. Кроме того, уточняется, что за это же время в ДНР от COVID-19 скончались восемь пациентов и потому суммарное количество летальных исходов теперь составляет 1129.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в республике от нового заболевания вылечился 6921 человек.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в ДНР был выявлен 181 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом.