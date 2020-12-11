Волгоград, , 11:27 — REGNUM Пенсионерка, сломавшая руку, упав на ледяном тротуаре в центре Волгограда, добилась денежного возмещения от управляющей компании. В общей сложности компенсация морального вреда и расходы на лечение составили более 50 тысяч рублей, сообщили ИА REGNUM 11 декабря в объединённой пресс-службе судов региона.

72-летняя женщина в марте 2018 года поскользнулась и упала на пешеходной дорожке возле многоквартирного дома по улице Пархоменко. В результате падения пенсионерка получила закрытый прелом руки. По мнению женщины, виновата в ситуации ООО «УК Центрального района» — сотрудники управляющей компании не обработали придомовую территорию песком или реагентом против гололёда. Пенсионерка обратилась в суд, который поддержал её иск. Ответчик обжаловал постановление. Однако Волгоградский областной суд, изучив материалы дела и выслушав участников процесса, оставил решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

Управляющую компанию обязали выплатить женщине более 11 тысяч рублей затрат на лечение, 10 тысяч рублей расходов на оплату услуг представителя, свыше 500 рублей почтовых расходов и 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение вступило в законную силу.