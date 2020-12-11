Джакарта, , 11:03 — REGNUM В столице Индонезии Джакарте подтвердили 149 018 случаев заражения коронавирусом, сообщает Antara.

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Согласно данным правительства Джакарты, ежедневно в столице Индонезии регистрируют более тысячи новых случаев заражения коронавирусом.

Известно, что в настоящее время 11 772 жителя столицы находятся на лечении или ушли на самоизоляцию.

По последним данным, эпидемия унесла жизни 2880 человек в Джакарте, или 1,9% от общего числа случаев заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Джакарты запретило проводить мероприятия и фейерверки в честь празднования Нового, 2021 года.

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