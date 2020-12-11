Екатеринбург, , 11:07 — REGNUM Разрабатываемая фармацевтической компаний «Медсинтез» вакцина «Урал» от COVID-19 вышла на доклинический этап исследований, сообщил создатель компании, депутат Госдумы Александр Петров журналистам.

Петров рассказал порталу «Е1», что вакцина формирует в организме человека иммунный ответ в виде цитотоксических T-лимфоцитов CD8+ и эффекторные Т-клетки памяти с определенным кодом. «Урал» вводится в два этапа (между ними перерыв в две недели). Защиты от COVID-19 должно хватить на один год.

«Мы надеемся на минимум побочных эффектов», — сказал Петров.

Как сообщало ИА REGNUM, завод «Медсинтез» находится в закрытом городе Новоуральске (Свердловская область).

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