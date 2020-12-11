Москва, , 11:01 — REGNUM В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции умерли 613 человек. Об этом 11 декабря сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в сфере здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

Данный показатель является максимальным за всё время распространения коронавируса. Это на 51 летальный исход больше, чем сутками ранее, когда скончались 562 человека.

Всего в России от коронавирусной инфекции скончались 45 893 человека.