Москва, , 10:59 — REGNUM Компенсации судебных издержек в размере 300 тыс. рублей потребовал от актера Михаила Ефремова сын погибшего в ДТП с участием артиста — Виталий Захаров. Об этом 11 декабря сообщил представитель потерпевшего Сергей Аверцев.

«Мы отправили по почте иск с требованием о компенсации судебных издержек на 300 тыс. рублей в отношении Ефремова», — приводит его слова ТАСС.

Также Аверцев уточнил, что данный иск был заявлен потерпевшей стороной в рамках уголовного дела и поэтому исковое заявление было отправлено в Пресненский суд Москвы.

Кроме этого, адвокат указал, что в случае, если не будет проведено рассмотрение этого иска в рамках уголовного производства, Виталий Захаров подаст аналогичное заявление в порядке гражданского судопроизводства.

«Пока мы ждем, какое решение примут в Пресненском суде», — заключил Аверцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря стало известно, что актёр Михаил Ефремов, осуждённый за смертельное ДТП, написал письмо младшему сыну погибшего в аварии Валерию Захарову