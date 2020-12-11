Петрозаводск, , 11:34 — REGNUM В Карелию начали поступать первые партии вакцины от коронавирусной инфекции. В первую очередь ею будут привиты врачи и педагоги Петрозаводска. Об этом 11 декабря сообщили в региональном оперативном штабе.

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Как отметили в оперштабе, отечественная вакцина «Спутник V» должна стать главным «оружием» в борьбе с коронавирусом.

«Первыми привиться предлагают врачам, которые сегодня на передовой. Идет подготовка и к массовой вакцинации», — уточнили в оперштабе.

С учетом наибольшей плотности населения и высокой заболеваемости коронавирусом в городе Петрозаводске планируется начать вакцинацию именно в столице Карелии.

Отметим, ранее министерство здравоохранения Карелии сообщало, что в регионе ожидают поступление 532 доз вакцины.

В октябре в республику поступили 42 дозы. Тогда была отработана логистика по доставке вакцины до медицинской организации, закуплено оборудование для хранения. Эта партия вакцины была направлена на иммунизацию медицинских работников.

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