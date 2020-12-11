Тюмень, , 10:55 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Тюменской области назвало фейковой информацию о внедрении на закрытые новогодние вечеринки своих помощников. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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В средствах массовой информации появилась информация о том, что специалисты надзорного ведомства просят волонтёров внедряться на закрытые новогодние вечеринки, чтобы впоследствии провести рейды в заведениях совместно с полицией. Поиски мероприятий якобы ведутся в социальных сетях.

«Распространённая в СМИ информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении оперштаба.

Достоверная информация о деятельности Управления Роспотребнадзора по Тюменской области размещается только на официальных ресурсах ведомства, уточняют в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности в Тюменской области продлён до 15 января. В связи с риском распространения новой коронавирусной инфекции новогодние и рождественские мероприятия с массовым пребыванием детей в образовательных организациях региона не планируются. Разрешены утренники внутри классов для детей очной формы обучения и в детских садах. Об отмене новогодних празднеств и корпоративов среди взрослого населения решения региональным штабом не принималось.