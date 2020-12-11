Челябинск, , 10:52 — REGNUM В Челябинской области за 10 декабря зафиксирована смерть ещё 15 пациентов с коронавирусом. Эти данные 11 декабря сообщает оперштаб.

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Собственно от COVID-19 умерли десять человек. Среди них четыре женщины 55, 65, 74 и 76 лет и шестеро мужчин (62, 68, 76, 89 и 80 (двое) лет.

Ещё пять человек (мужчины 50, 59 и 79 лет и женщины 60 и 72 лет) скончались от других заболеваний. У четверых из них был сахарный диабет, при этом у двоих кроме него также имелась гипертония, а ещё у двоих — лёгочно-сердечная недостаточность. Один человек страдал пиелонефритом и гипертонией.