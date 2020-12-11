Москва, , 10:51 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 28 585 случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 декабря сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в сфере здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новые случаи выявлены в 84 из 85 регионов России. Это на 658 случаев больше, чем сутками ранее, когда исследования выявили 27 927 носителей коронавируса.

Всего в России за время пандемии выявили 2 597 711 случаев заражения.