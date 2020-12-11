Улан-Удэ, , 10:49 — REGNUM Волонтёрам, задействованным в борьбе с коронавирусом, предоставили бесплатный проездной в трамвае столицы Бурятии Улан-Удэ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, соответствующее распоряжение подписал мэр Игорь Шутенков.

По мнению чиновников, введение бесплатного проезда станет существенной поддержкой для добровольцев. Всего им передали 60 проездных, ещё 40 находятся в резерве. Они будут действовать до марта 2021 года.

«Ежедневно на дежурство для доставки медикаментов льготным категориям граждан и лицам, находящимся на самоизоляции, выходят до 60 добровольцев», — добавили в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, волонтёры в Бурятии занимаются, в частности, доставкой бесплатных лекарств для больных COVID-19, лечащихся амбулаторно на дому.

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