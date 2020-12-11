Берлин, , 10:47 — REGNUM 10 декабря в берлинском Кройцберге открылась выставка, рассказывающая о биографии и достижениях Иоанна Павла II — первого в истории папы Римского польского происхождения. Мероприятие приурочено к столетию со дня рождения понтифика. Об этом передает Polskie Radio 24.

Выставка, расположенная в Кройцберге, что перед берлинской базиликой Святого Иоанна Крестителя, демонстрирует вклад Иоанна Павла II в международную политику ХХ века. Это композиция из фотографий и цитат папы Римского, которые сопровождаются короткими пояснениями, отражающими историческую подоплеку событий и идей из его деятельности.

«Это очень важная выставка. Особенно в наше время, когда христианство подвергается нападкам во всем мире, особенно на Западе. Мы ждем, что сюда придут сотни поляков и тысячи немцев и берлинцев», — сказал Анджей Пшилбский, посол Польши в Германии, присутствовавший на открытии выставки.

Посетители смогут ознакомиться с выставкой до конца текущего года.