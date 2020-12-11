Санкт-Петербург, , 10:56 — REGNUM Инициаторы создания так называемой «Карты сопротивления» петербургского общепита, не желавшего соблюдать антиковидные ограничения, пошли на попятную. Как сообщается на сайте проекта, он закрывается. Рестораторы считают, что «достучались» до властей.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

"Мы закрываем доступ к карте, так как нам кажется, что удалось достучаться и нас наконец услышала власть. А наши коллеги по цеху наконец смогли донести свои предложения для введения действительно эффективных и логичных мер по борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

Карта появилась как ответ на жесткие ограничения по работе общепита, которые Смольный установил на новогодние праздники. Пока о смягчении запрета неизвестно.

Предполагается, что с 30 декабря по 3 января весь общепит будет закрыт, а в иные дни с 25 декабря по 10 января — будет работать с 06:00 до 19:00.

Читайте ранее в этом сюжете: Рестораны Петербурга «согласны» закрыться лишь на новогоднюю ночь

Около сотни рестораторов заявили, что демонстративно не будут соблюдать запреты, иначе разорятся, и поместили свои заведения на карту в интернете.

Добавим, 9 и 10 декабря представители ресторанного бизнеса встречались с городскими чиновниками и с прокурором Сергеем Литвиненко. Основное компромиссное предложение бизнеса состоит в том, чтобы разрешить им работу до 23:00, а закрыться только на новогоднюю ночь.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Петербурга назвали условия для смягчения новогодних запретов