Благовещенск, , 10:44 — REGNUM В Приамурье сотрудники региональных министерств и органов местного самоуправления придут на помощь полицейским в работе с населением по вопросу соблюдения обязательного масочного режима. Чиновники будут составлять протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Областной оперативный штаб считает, что соблюдение масочного режима — крайне важная мера в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией. Поэтому на помощь правоохранителям будут направлены чиновники. На первом этапе они будут работать в группах УМВД.

С должностными лицами органов исполнительной власти, которые отправятся в рейды, прошли занятия. Были рассмотрены проблемные вопросы, возникающие при составлении и рассмотрении правонарушений в суде.

За прошедшую неделю в Приамурье было составлено 208 протоколов за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатку для помощи в предоставлении медицинских услуг населению в амбулаторном звене прибудут медики.