Ташкент, , 10:43 — REGNUM Министерство культуры Узбекистана направило запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой расследовать разрушение стены архитектурного памятника Кампыртепа, сообщили в пресс-службе министерства.

В ведомстве отметили, что в ближайшее время поврежденный участок стены закроют пленкой с использованием армирующих средств. Реставрационные работы планируется начать весной 2021 года. Кампыртепа попадет в программу развития объектов материального наследия.

Ранее председатель научного совета Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана Эдвард Ртвеладзе заявил, что стена древней крепости Кампыртепа была разрушена преднамеренно.

Памятник архитектуры отреставрировали и открыли в торжественной обстановке в 2019 году.

Отметим, Кампыртепа — один из древнейших памятников античности на территории Туркестана. Он представляет собой остатки портового города на реке Амударье, который был заложен в IV веке до нашей эры.