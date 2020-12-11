Ярославль, , 10:42 — REGNUM Численность населения Ярославской области уменьшилась за январь — сентябрь 2020 года на 7,8 тысячи человек. Об этом сообщает Ярославльстат. На 1 октября 2020 года население региона составило 1 млн 245,6 тысячи человек.

Вокзал Ярославль Главный

Естественная убыль (разница между родившимися и умершими) составила 6,7 тысячи человек. По сравнению с тем же периодом прошлого года она выросла на 1420 человек.

При этом количество родившихся уменьшилось на 8,2%, а число умерших выросло на 5,2%. Кроме того, на убыль населения влияет миграция. Жители покидают область. В январе — сентябре текущего года число выехавших за пределы области превысило число въехавших на 1056 человек. Ситуация и в областном центре — Ярославле — в целом схожая, но имеет свои отличия. Как отмечает орган статистики, в Ярославле в первую очередь уменьшилось число приехавших в город.

«В январе — сентябре 2020 года число прибывших в город Ярославль мигрантов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшилось на 4122 человека, или на 34,7 процента, число выбывших — на 1172 человека, или на 9,7 процента», — сообщили в Ярославльстате.

Население города Ярославля на 1 октября 2020 года составило 602 803 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославскую область ждёт демографическая катастрофа