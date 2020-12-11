Москва, , 10:39 — REGNUM Большинство московских урологов поддерживает идею создания профессионального телеграм-канала. Об этом в ходе научно-методического форума организаторов здравоохранения с международным участием «Столичное здравоохранение: в призме глобального лидерства» заявил сотрудник ОМО по урологии ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», доцент кафедры урологии ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Минздрава РФ, кандидат медицинских наук Юрий Евдокимов.

«Порядка 75% урологов поддерживают создание телеграм-канала об урологии. Мы сейчас как раз работаем над тем, чтобы такой канал для коллег в Москве заработал», — сказал Куприянов.

По его словам, собственные блоги ведут около 11% московских урологов.