Брянск, , 10:44 — REGNUM 188 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Брянской области 11 декабря, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативно штабе. Это на два меньше, чем за предыдущие сутки. Всего инфекцию выявили уже у более 19 тысяч человек.

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С начала пандемии в Брянской области зарегистрировали 19 тыс. 132 случая заражения COVID-19. Выздоровели 16 тыс. 840 человек, в том числе 204 пациента выписаны за минувшие сутки.

Лаборатории проверили 2682 теста, всего выполнено 326 тыс. 762 исследования на коронавирус.