Санкт-Петербург, , 10:41 — REGNUM Очередной рейд правоохранителей Петербурга по Апраксину двору помог выявить 26 нелегалов и контрафакт табачной продукции. Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Апраксин двор Дарья Драй © ИА REGNUM

Профилактический рейд по выявлению и пресечению нарушений действующего законодательства на рынке на Садовой улице в районе Апраксина двора прошел 8 декабря. Правоохранительные органы проверили документы у 72 иностранных граждан, находившихся на территории рынка.

«За нарушения миграционного законодательства 26 иностранцев были доставлены в полицию», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, в одном из павильонов рынка сотрудники полиции обнаружили склад, где хранилась и реализовывалась табачная продукция. Однако внешний вид сигаретных пачек и наклеенных на них акцизных марок вызвал сомнения в легальности продукции.

«В общей сложности изъято и направлено на экспертизу 450 коробок с 225 тысячами пачек сигарет популярных брендов. По предварительным подсчетам, розничная стоимость изъятого может составлять порядка 13 миллионов рублей», — подытожили в полиции.

Также еще в одном павильоне полицейские выявили магазин, где продавали контрафактную обувь и аксессуары. Изъято более 50 пар спортивной обуви, десятки наручных часов и сотни чехлов для мобильных телефонов. Вся продукция — с явными признаками подделки.

«Приблизительная стоимость изъятого составляет порядка 200 тысяч рублей. По данному факту составлен материал об административном правонарушении», — резюмировали в пресс-службе ведомства.

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