Новосибирск, , 10:28 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 11 декабря, за прошедшие сутки выявлено ещё 172 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 170 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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"Скончались ещё семь пациентов: мужчины в возрасте 59 лет, 63 года, 76 лет, 82 года и женщины в возрасте 61 год, 63 года и 70 лет. Всего в регионе умерли 820 человек, — уточняется в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находится 151 человек, на ИВЛ — 39 пациентов».

Днём ранее в отделениях реанимации находились 194 человека, на ИВЛ — 37 пациентов.

Всего в регионе выявлено 24 629 случаев заражения коронавирусом, в том числе вирус выявлен у 1487 детей, 20 297 пациентов выписаны с выздоровлением.