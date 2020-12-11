Ханой, , 10:26 — REGNUM К пяти годам лишения свободы приговорен экс-глава Народного комитета (мэр) Ханоя Нгуен Дык Чунг за незаконное получение им доступа к сведениям, составляющим государственную тайну. Об этом 11 декабря сообщает вьетнамский новостной портал VnExpress.

Уточняется, дело экс-мэра было рассмотрено Народным судом Ханоя, которое начали рассматривать утром 1 декабря, в течение нескольких часов и по итогам рассмотрения Нгуен Дык Чунг, два его бывших подчиненных и один экс-сотрудник антикоррупционного департамента управления полиции министерства общественной безопасности (МОБ) страны были признанными виновными в получении незаконного доступа к гостайне.

По данным следствия, указанные лица получили незаконным путем доступ к закрытым материалам уголовного дела против одной из вьетнамских компаний, являющейся одним из лидеров рынка мобильных устройств в стране, о масштабных нарушениях. Затем бывший мэр передал данную информацию руководству данной компании, что отразилось на продолжающемся разбирательстве негативно.

Отметим, Нгуен Дык Чунг занимал должность главы Народного комитета (мэрии) Ханоя с 2015 года и до этого несколько лет работал начальником полиции столицы Вьетнама. Он был арестован и отстранен от данного поста в августе текущего года.