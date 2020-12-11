Петропавловск-Камчатский, , 10:22 — REGNUM Губернатор Камчатского края Владимир Солодов, находясь во Владивостоке на совете при полномочном представителе президента РФ в ДФО Юрии Трутневе во Владивостоке, принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

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Солодову выпали желания воспитанников школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 16-летний Евгений попросил на Новый год телефон, а восьмилетний Всеволод робота.

«Всеволод не уточнил, о каком именно роботе он мечтает, поэтому Дед Мороз принесёт робота для подводных манипуляций», — сказал губернатор Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко накануне Нового года исполнит заветные желания детей, которые живут в крае. В этом году в традиционной для Приморья акции «Ёлка желаний» приняли участие все дальневосточные губернаторы, а также полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков.