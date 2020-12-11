Вашингтон, , 10:17 — REGNUM Эстонская студия ZA/UM анонсировала версию The Final Cut своей ролевой игры Disco Elysium. Об этом было сообщено в рамках трансляции церемонии вручения премии The Game Awards 2020.

Разработчики отметили, что это бесплатное обновление для всех существующих вариантов игры. Версия Disco Elysium: The Final Cut выйдет в марте 2021 года на PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК, а летом 2021-го — на Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch.

Напомним, релиз Disco Elysium состоялся 15 октября 2019 года. В 2019 году эта игра получила награды The Game Awards в четырёх категориях, кроме того, она была номинирована на премию «Игра года».

Читайте ранее в этом сюжете: Sony представила необычную игру Season про исследование исчезающих культур