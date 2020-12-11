Андижан, Узбекистан, , 10:16 — REGNUM Министерство финансов Узбекистана выявило хищения в отделении народного образования Андижана на сумму 33,8 млрд сумов ($3,25 млн), сообщили в телеграм-канале минфина республики.

Сотрудники департамента государственного финансового контроля выявили подозрительные расходы на заработную плату сотрудникам отдела. Инспекторы проверили финансовую отчетность с 1 ноября 2018 года по 1 ноября 2020 года.

Проверка показала, что должностные лица отдела образования получили наличные средства в размере 33,8 млрд сумов ($3,25 млн) сверх заработной платы работникам. Материалы дела направлены в Генеральную прокуратуру.

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