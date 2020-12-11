Оренбург, , 10:12 — REGNUM В Оренбурге правоохранители выявили группу, которая занималась реализацией контрафактного алкоголя известных брендов. Двум бутлегерам вынесен приговор, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по Оренбургской области.

По данным ведомства в преступную группу входило десять человек. Они исполняли функции водителей, грузчиков, фасовщиков, курьеров, продавцов и охранников. В ходе совместных мероприятий УФСБ и ЛО МВД России на транспорте из незаконного оборота изъято 12 150 бутылок немаркированной алкогольной продукции (водка, коньяк) с поддельными этикетками (высокого полиграфического качества) известных брендов. Суммарная рыночная стоимость изъятой алкогольной продукции составляет 8 млн 614 тыс. рублей.

Уголовное дело за незаконное использование средств индивидуализации товаров возбудили в июне 2019 года. Несмотря на процесс расследования уголовного дела и признания вины, фигуранты продолжили осуществлять свою противоправную деятельность.

Суд назначил оренбурженке три года лишения свободы, а мужчине — два года.