Гонконг, Китай, , 10:11 — REGNUM Медиамагнату, который выступал с критикой в адрес Коммунистической партии Китая, Джимми Лаю предъявлено обвинение в нарушении нового закона о национальной безопасности в Гонконге. Его подозревают в сговоре с иностранными силами с целью создания угрозы нацбезопасности. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает The New York Times со ссылкой на сообщение местной полиции.

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Отмечается, что Лай является самым высокопоставленным лицом, которому официально предъявлено обвинение в соответствии с законом «О безопасности». Если его признают виновным, ему грозит пожизненное заключение.

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Как сообщало ИА REGNUM, магнат и спонсор гонконгской оппозиции Джимми Лай был арестован 10 августа 2020 года полицией Гонконга в соответствии с новым законом о нацбезопасности. Сотрудниками нового Национального полицейского департамента безопасности задержали его в своей резиденции на Кадури-авеню, в жилом районе Хо Ман Тин на рассвете.

В ходе спецоперации также были арестованы ещё шесть человек, включая двух сыновей гонконгского медиамагната. Лай подозревается в связях с иностранными структурами, которые в том числе стоят за беспорядками в Гонконге.

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