Красноярск, , 10:10 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Красноярского края приняли законопроект о наделении регионального правительства полномочиями по дополнительной поддержке медиков. Согласно документу, для приехавших в 2021 году на работу в регион врачей введут ежемесячные выплаты в размере 150 тыс. рублей.

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Кроме того, на выплаты могут претендовать обучающиеся по образовательным программам медицинского образования в период прохождения практики в условиях пандемии.

«В планах правительства ежемесячно привлекать на временную работу в инфекционных госпиталях до 50 работников дефицитных специальностей», — передаёт сообщение Заксобрания портал Gornovosti.

Студентам медицинских вузов, проходящих практику в период пандемии, будут выплачивать по 7−10 тыс. рублей ежемесячно.

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