Ростов-на-Дону, , 10:06 — REGNUM Ростовские власти разработали две схемы объезда моста на улице Малиновского. ИА REGNUM сообщало, что путепровод временно закроют в связи с реконструкцией с 1 января 2021 года.

Согласно плану, чтобы водителям, прибывающим со стороны Таганрога, попасть на улицу Малиновского, необходимо проделать длинный путь через село Чалтырь, посёлок Щепкин до трассы М-4 «Дон». Затем необходимо повернуть на Восточное шоссе и по Западному обходу (через Батайск) въехать в областной центр (по улице Всесоюзной).

Вторая схема объезда включает улицы Доватора — Зоологическая — Нансена — Шеболдаева — Вавилова — Таганрогская.

Ростовчане негативно восприняли не только новость о предстоящих ограничениях, но и раскритиковали обе схемы объезда. В социальных сетях они высказали предположения, что закрытие участка транспортной артерии усугубит ситуацию с автомобильными пробками.

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