Белгород, 11 декабря 2020, 10:23 — REGNUM На прямую линию с врио губернатора Белгородской области Вячеславом Гладковым поступило свыше восьми тысяч обращений. Самые популярные вопросы касались здравоохранения, инфраструктуры в микрорайонах индивидуальной жилищной застройки и проблем общественного транспорта, сообщает пресс-служба правительства региона.
Трансляцию прямой линии вечером 10 декабря обеспечивали два телеканала региона — ГТРК «Белгород» и «Мир Белогорья». Обращения принимали на нескольких площадках. К началу эфира было собрано свыше шести тысяч вопросов, ещё две тысячи звонков поступили во время трансляции. Вячеслав Гладков успел ответить на более чем 30.
Вячеслав Гладков пообещал, что все заданные вопросы не останутся без внимания. К ответам подключатся руководители профильных департаментов и местные власти.