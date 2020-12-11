Белгород, , 10:23 — REGNUM На прямую линию с врио губернатора Белгородской области Вячеславом Гладковым поступило свыше восьми тысяч обращений. Самые популярные вопросы касались здравоохранения, инфраструктуры в микрорайонах индивидуальной жилищной застройки и проблем общественного транспорта, сообщает пресс-служба правительства региона.

Трансляцию прямой линии вечером 10 декабря обеспечивали два телеканала региона — ГТРК «Белгород» и «Мир Белогорья». Обращения принимали на нескольких площадках. К началу эфира было собрано свыше шести тысяч вопросов, ещё две тысячи звонков поступили во время трансляции. Вячеслав Гладков успел ответить на более чем 30.

«Прямая линия в регионе проводится в первый раз, были сбои, но люди видели, что всё происходило «вживую». Не было ни одного подготовленного вопроса, работаем по-честному! Поверхностное отношение к проблеме конкретного человека создаёт общий негатив к власти. Мы обязаны помогать людям в самых сложных ситуациях», — сказал врио губернатора.

Вячеслав Гладков пообещал, что все заданные вопросы не останутся без внимания. К ответам подключатся руководители профильных департаментов и местные власти.