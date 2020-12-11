Санкт-Петербург, , 10:03 — REGNUM Петербургские власти назвали условия, при которых будут готовы смягчить новогодние запреты. Как выяснилось, чиновники ориентируются в первую очередь на количество свободных коек для пациентов с COVID-19 и показатель суточной госпитализации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

Напомним, на данном этапе Смольный уже потребовал от всего городского общепита закрыться с 30 декабря по 3 января, а с 25 декабря по 10 января работать только до 19:00. При этом запас свободных коек составляет лишь 6%.

«Баланс пока удерживается, но важно количество госпитализаций и заболеваний в день. Уже неделю этот параметр значительно не растет. Можно сделать вывод, что у нас возникает некоторое плато», — цитирует «Фонтанка» главу Ситуационного центра по вопросам соблюдения безопасной деятельности Александра Ситова.

Он подчеркнул, что в зависимости от скорости падения кривой заболеваний и госпитализаций власти примут решение о снятии тех или иных ограничений.

«Надежда есть, она большая. Ситуация уже не похожа на неконтролируемый рост, который был неделю назад», — отметил Ситов.

Читайте также: Улучшения эпидемической ситуации в Петербурге нет — Смольный

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Петербурга будут искать нелегальные новогодние вечеринки в соцсетях