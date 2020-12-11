Барнаул, , 10:01 — REGNUM В Алтайском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, прививки отечественной вакциной «Спутник-V» от COVID-19 получают только некоторые категории медиков. Как пояснили в региональном минздраве, сотрудников ковидных госпиталей прививать не будут из-за постоянного контакта с инфекцией. Также пока откладывается иммунизация врачей из отдаленных районов.

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«Это связано с особенностями хранения вакцины. Ее держат в специальных холодильниках при температуре минус 20 градусов», — пояснили чиновники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, прививки от COVID-19 будут делать в двух пунктах на базе барнаульских поликлиник № 1 и № 9. Выяснились и некоторые любопытные особенности вакцинации. Поскольку вакцина в расфасовке по пять доз, задача прививочных сестер в том, чтобы одновременно собрать сразу пять медицинских работников и сделать им прививки.

Поступившей на Алтай вакцины хватит, чтобы привить 2000 медработников.

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