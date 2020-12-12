Стокгольм, 12 декабря 2020, 09:07 — REGNUM В то время как в Швеции, как и в других странах Европы, ожидают скорого начала вакцинация населения от COVID-19, специалисты отмечают, что некоторые группы граждан были исключены из клинических исследований и, как следствие, не смогут вакцинироваться от смертельного заболевания. Об этом сообщила газета Expressen.
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"Этих людей почти всегда исключают из испытаний препаратов», — заявил представитель фармацевтической ассоциации Läkemedelsföreningen Йохан Брун.
Проблема для отдельных групп населения заключается, в том, что при проведении третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19, например, от производителя Pfizer/BioNTech, в число испытуемых не вошли дети, беременные женщины, люди с тяжелой формой аллергии или ослабленной иммунной системой.
По этой причине в вакцинации от COVID-19 на данном этапе им будет отказано.
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