Ставрополь, , 09:56 — REGNUM Злоумышленники, заработавшие незаконной банковской деятельностью более 630 млн рублей, задержаны в Ставропольском крае. В отношении них возбуждено уголовное дело, сообщили 11 декабря в пресс-службе МВД России.

По данным полиции, подозреваемые, используя реквизиты и банковские счета подконтрольных им фирм, в течение четырех лет по фиктивным договорам обналичивали деньги физических и юридических лиц. Средства перечислялись под видом оплаты за приобретаемые товары, произведенные работы или оказанные услуги. За свою «работу» злоумышленники брали комиссию и смогли незаконно получить свыше 630 млн рублей.

Также установлено, что подпольные банкиры предоставили в налоговую службу документы со сведениями о номинальных учредителях и руководителях семи организаций. Таким образом, были образованы юрлица через подставных людей, сведения о которых внесены в единый государственный реестр.

В этой связи было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности и незаконном создании юридического лица. В настоящее время установлена причастность к махинациям трех человек. Двоим из них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, третий заключен под стражу.